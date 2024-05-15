Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Fenerbahçe'de 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da Fenerbahçe'nin başkanı belli olacak.

Ali Koç yeniden aday olacağını açıklarken Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'ye başkan adayı olarak Ali Koç'un karşısına çıktı.

Aziz Yıldırım, bir otelde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor:

6 yıl önce biz giderken 'Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu' dediler. Şimdi de 'Aziz Yıldırım gelsin kurtarsın' diyorlar. Böyle bir memleket. Kimseyle kavga etmeyeceğiz ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim. Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması.

"Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var, onu gördüm"

Neden başkanlığa aday olduğumu söyleyeyim. Hiç niyetim yoktu, para da kazanıyorum. İşler tıkırındaydı. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var, onu gördüm. Bir şeyler yapmamız lazımdı. Herkes, 'sen varken aday olmayız' dedi. Bu yüzden aday olmaya mecbur kaldım.

"12 milyar TL borç var"

1 Milyar 950 Bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 Milyar borç var. Diğer borçlarla 12 Milyar TL borç var! 630 Milyon € borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 Milyon €, Ülker 70 Milyon €, Emlak Konut %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 Milyon € borç yok ama 630 Milyon €'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 Milyon €'ydu, bunu açıkladım. 50 Milyon €'ya oyuncu sattınız, devlete gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 Milyon €! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 Milyon €! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle.

"6 sene lig şampiyonu oldum"

'20 sene başkanlık yaptım, 6 sene lig şampiyonu oldum. Zor günlerde olduk hem de. Hiçbir zaman 'para yok' demedik. Şu anda faizlerle birlikte 4 milyar TL borç var, diğer borçlarla birlikte 12 milyar TL toplam borç var. 2018'deki kitapçıkta gösterdim. Ülker ile beraber bir arsa vardı stadın yanında, oraya konutlar yapıp satacaktık. Anlaşmalar tamamdı. O arsadan dolayı Fenerbahçe 70 milyon euro pay alacaktı.

"Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız"

Özellikle bu sezon seçimin saha içini etkilemesi adına Ocak 2024'ten bu yana sükunet çağrısı yaptım. Camiayı futbol takımının arkasında olmaya davet ettim. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak. 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edildi, ben bunu yapmadım. Hiçbir seçim, şampiyonluktan önemli değildir. İnşallah bundan sonra seçim uğruna hiçbir kupalar, madalyalar feda edilmez. Bugün karşınızda şampiyonluk avantajının rakibimizde olması üzüntüsüyle bulunuyoruz. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak.

"Mevcut başkan 'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi"

Mevcut başkan 'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bu ne demek? Ali Koç başkan olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak demek. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi, hakemler mi, TFF başkanı mı? Eğer bunların hepsi birbirine bağlıysa alttan yukarı gitmeyeceğiz, yukarıdan söyleyeceğiz. Hükümet ayrı, devlet ayrı. Biz devletle kavga edemeyiz ama haklıysak hükümetle mücadele ederiz. FETÖ mücadelesinde yan yanaydılar, mücadele ettik. Açık olacağız. Fenerbahçe camiası büyüktür, bu büyüklüğün altında herkes ezilir. Birlik beraberlik olursa. Olmazsa onlar bizi ezer.