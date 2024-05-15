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Aksaray'ın eski Belediye Başkanı Memiş Akın vefat etti

Aksaray'ın eski Belediye Başkanı Memiş Akın vefat etti

CHP'den 1984-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Memiş Akın, 76 yaşında hayatını kaybetti.

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1984-1994 yılları arasında Aksaray Belediye Başkanlığı görevini yürüten Memiş Akın, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Akın'ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Somuncu Baba Külliyesi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Somuncu Baba Külliyesi'nde düzenlenen cenaze törenine Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, siyasi parti temsilcileri, CHP teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Memiş Akın, Aksaray'da iki dönem belediye başkanlığı yapmış ve bu süre zarfında kentin gelişmesi için önemli çalışmalara imza atmıştı.

CHP
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