AK Parti'ye kumpas girişiminde bomba gelişme! 280 kişi takibe alınmış! Üst düzey siyasi ve gazeteciler var

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve görevden uzaklaştırılan emniyet personelleri skandalını konuşuyor. Gazeteci Abdurrahman Şimşek, üst düzey siyasi ve gazetecilerin de aralarında olduğu 280 kişinin de takibe alındığını açıkladı.

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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmada çarpıcı yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Telefon kayıtlarında emniyet mensuplarının kendisine "Seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin kayıtlarına ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten 3 polis memurunun açığa alınması sonrası haklarında 'anayasal düzene karşı suçlar' çerçevesinde adli soruşturma başladı.

4 kamu görevlisi gözaltında

Öte yandan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Ankara Emniyeti'nde yaşananlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek de A Haber canlı yayınında flaş bilgileri paylaştı. Şimşek şunları söyledi:

"Şimdi; Gizli tanığın konutu terk ettiğine yönelik ilk ihlali '26 Ekim 2023 tarihinde Elektronik İzleme Merkezince tespit edilmiştir' diyor. İhlal Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne resmi yazıyla bildirilmiştir. Ankara Denetimlik, durumu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Soruşturma Bürosuna bildirmiştir. Sonraki aşamalarda, 30 Ekim 2023, 31 Ekim 2023, 1 Kasım 2023, 2 Kasım 2023, 19 Kasım 2023, 20 Kasım 2023, 21 Kasım 2023.

"GEREKLİ MÜDAHALE YAPILSA CEZAEVİNDE OLACAKTI"

Şimdi 21 Kasım'ın üzerinde duracağım. 21 Kasım'da gece klübünde eğleniyor ve dışarı çıkıp vurulduğu gece. 21 Kasım'da Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyete durumu resmi olarak bildirmiş. Burada aslında denetimli serbestlik yönünden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevini yapmış. 1 gün sonra zaten bu şahıs yurtdışına kaçıyor. Eğer polis orada gerekli müdahaleyi yapsaydı o gizli tanık yurtdışında değil, cezaevinde olacaktı.

"AÇIĞA ALINAN POLİSLERİN BİR HEDEFİ VAR"

Buradan nereye varmak istiyoruz? Burada polisin bu gizli tanığa yol vermesinin perde arkasında işte o AK Parti'ye ve MHP'ye yönelik üst düzey isimleri gizli tanık ifadesine eklettirebilmek için bu şahsa kıyak yapılıyor. Çünkü açığa alınan polislerin bir hedefi var.

Sadece Emniyet değil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da görevini yapması lazımdı. Doğrudan polisi beklemeden, normal cezaevi şartlarına çevirmesi lazımken çevirmiyorlar. Ankara polisi ile bu savcılık arasında da bir irtibat var.

280 KİŞİYİ TAKİBE ALMIŞLAR!

Abdurrahman Şimşek, üst düzey siyasi ve gazetecilerin de aralarında olduğu 280 kişinin de takibe alındığını açıkladı.

38 AYRI KRİTER ÜZERİNDEN SORGULAMA

Şimşek, "Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de 280 kişinin sorgulaması yapılmış. Önemli isimler var. Üst düzey siyasi ve gazeteciler var. Ulusal bir gazetenin Ankara Temsilcisi de dinlenmiş. Bunlar nasıl yapıldı? Telefon-internet trafiğine, baz birlikteliğine, hangi benzin istasyonlarından benzin almış, sosyal medyadan, WhatsApp'tan, Facetime'dan kimlerle yazıştığı GPRS kayıtlarına 280 kişinin bakılmış.

ESKİ ADALET BAKANININ OĞLU DA İZLENENLER ARARISNDA

Üst düzey isimler var. Eski Adalet Bakanının oğlu da izlenenler arasında. Şu an İçişleri Bakanlığı bir Emniyet Baş Müfettişi atadı. Bu konuyu da soruşturuyor. Sadece Organize Suçlar değil, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü de bu kişilerinin telefonlarını kayıtlarına bakıyor. Nerelere uçuyor, otellerde kimlerle? 38 ayrı kriter üzerinden sorgulama yapılıyor. " bilgilerini verdi.