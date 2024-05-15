Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya bir hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu karnından yaralanan Fico, hastaneye kaldırıldı. Sldırgan ise polis tarafıdan gözaltına alındı.

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Slovakya Başbakanı Robert Fico bir hükümet toplantısının ardından açılan ateş sonucu yaralandı.

TA3 yayın kuruluşu da dört el ateş açıldığını, birinin başbakan Fico'nun karnına isabet ettiğini bildirdi.

Fico, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, birkaç el silah sesi duyduğunu ve bir adamın polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Ayrıca güvenlik görevlilerinin bi kişiyi, bir arabaya iterek uzaklaştırdığı belirtildi.