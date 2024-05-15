BIST 10.159
DOLAR 32,16
EURO 35,04
ALTIN 2.474,39
HABER /  GÜNCEL

Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Emine Güven yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Ormancık köyü yolunda yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Sefiye Ergin olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobilde bulunan Havva Erdem, Gülsüm Çiftçi ve Dursun Erdem yaralandı.

Yaralılar, jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin de yardımıyla bulundukları yerden yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rize-Artvin Havalimanı raporu: 2 yılda 2 milyon yolcu!
Rize-Artvin Havalimanı raporu: 2 yılda 2 milyon yolcu!
Fransa'da cezaevi aracından firar eden mahkum için kırmızı bülten çıkarıldı
Fransa'da cezaevi aracından firar eden mahkum için kırmızı bülten çıkarıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Blinken ile görüştü
İsrail, Gazze'de sivillerin toplandığı alanı hedef aldı, çok sayıda can kaybı var
İsrail, Gazze'de sivillerin toplandığı alanı hedef aldı, çok sayıda can kaybı var
Ankara Emniyeti "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddiası yalanlandı
Ankara Emniyeti "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddiası yalanlandı
Türkiye artık Karadeniz gazını Avrupa'ya satabilecek
Türkiye artık Karadeniz gazını Avrupa'ya satabilecek
İsrail medyası açık açık yazdı: Türkiye dünyanın en kapsamlı adımını attı
İsrail medyası açık açık yazdı: Türkiye dünyanın en kapsamlı adımını attı
Nuri Şahin'den Beşiktaş'ı üzecek haber
Nuri Şahin'den Beşiktaş'ı üzecek haber
Işıkhan’dan iş arayanlara çağrı! İŞKUR'da 181 bin 264 işçi aranıyor
Işıkhan’dan iş arayanlara çağrı! İŞKUR'da 181 bin 264 işçi aranıyor
Aksaray'ın eski Belediye Başkanı Memiş Akın vefat etti
Aksaray'ın eski Belediye Başkanı Memiş Akın vefat etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek
Ankara'da taksiciye satırlı saldırı
Ankara'da taksiciye satırlı saldırı