Nuri Şahin'den Beşiktaş'ı üzecek haber

Beşiktaş'ın gelecek sezon için teknik direktör adaylarından olan Nuri Şahin'e Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord talip oldu.

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Sezona Antalyaspor'da başlayan ve devre arasında futbolculuk döneminde büyük başarılar yakaladığı Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak giden Nuri Şahin'in talipleri artıyor.

SLOT'UN YERİNE NURİ ŞAHİN

İsmi Beşiktaş ile anılan Nuri Şahin'in Arne Slot ile yollarını ayıracak olan Feyenoord'un da teknik direktör adaylarından biri olduğu iddia edildi.

Hollanda basınında AD gazetesinde yer alan haberde, Feyenoord'un Dortmund teknik ekibinde yer alan Nuri Şahin'i takımın başında görmek istediği ve kısa süre içinde konu ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.



Haberin detayında Feyenoord'un teknik direktör konusunda dikkatli davrandığı, Borussia Dortmund'un da Nuri Şahin'in ayrılığına izin verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu kaydedildi.

Nuri Şahin futbolculuk döneminde 2007-08 sezonunda kiralık olarak Feyenoord forması giymişti.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da genç teknik adam ile bir görüşme yaptıklarını ifade etmişti.