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Uğurcan Çakır, Galatasaray'a gidecek mi?

Uğurcan Çakır, Galatasaray'a gidecek mi?

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın menajeri William D'Avila, Avrupa'dan önemli kulüplerle görüşme yaptıklarını söyledi.

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Aynı zamanda Galatasaray iddialarına da yanıt veren D'Avila, "Galatasaray üst düzeyde bir kulüp; ama zaten kalecileri var. Galatasaray ile Uğurcan hakkında şu ana kadar konuşmadım" açıklamasını yaptı.

Milli takım ve Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, bir süre önce menajerini değiştirdi. Çakır'ı yeni temsilcisi, Çakır'ın kulüpten ayrılabileceğini açıkladı. Yeni menajer William D'avila oyuncusunu yurt dışına götürmeyi planlıyor.

"UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TÜRKİYE DIŞINDAN KULÜPLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Radyospor'a konuşan Uğurcan Çakır'ın menajeri William D'avila, "Uğurcan Çakır üst düzey bir kaleci. Biz şu anda onun adına Türkiye dışındaki kulüplerle görüşüyoruz. Galatasaray üst düzeyde bir kulüp; ama zaten kalecileri var. Galatasaray'la Uğurcan hakkında şu ana kadar konuşmadım. Avrupa'dan önemli kulüpler ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleriyle görüşüyoruz" dedi.

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