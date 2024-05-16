BIST 10.644
DOLAR 32,22
EURO 35,02
ALTIN 2.509,67
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın hastalığı belli oldu

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın hastalığı belli oldu

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetleri sonrası akciğer iltihabı teşhisiyle Cidde'deki Al Salam Sarayı'nda tedavi altına alındı. 88 yaşındaki Kral Selman, en son Nisan ayında rutin kontrol için hastaneye yatırılmıştı.

Abone ol

Suudi Arabistan’ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud’un “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri sonrası yapılan testlerde akciğerinde iltihap olduğu tespit edildi.

Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda akciğer iltihabı için tedavi göreceği bildirildi. Kral Selman, en son geçtiğimiz nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Biz ateşkesi kabul ettik
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Biz ateşkesi kabul ettik
Yahudi yerleşimciler "Gazze'ye gittiği" gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı
Yahudi yerleşimciler "Gazze'ye gittiği" gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı
Fatih Terim'li Panathinaikos, PAOK'a yenilerek şampiyonluğu kaybetti
Fatih Terim'li Panathinaikos, PAOK'a yenilerek şampiyonluğu kaybetti
Hakan Fidan: ABD kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor, Biz de Filistin'i...
Hakan Fidan: ABD kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor, Biz de Filistin'i...
Antalya'da 118 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'da 118 düzensiz göçmen yakalandı
Fitch Ratings: Yurt dışı yerleşik yatırımcılar Türkiye'ye geri dönüyor
Fitch Ratings: Yurt dışı yerleşik yatırımcılar Türkiye'ye geri dönüyor
Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj
Erdoğan'dan silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı için mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Slovakya Başbakanı Fico'ya yapılan saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Slovakya Başbakanı Fico'ya yapılan saldırıyı kınadı
Fahrettin Altun: Hakikat krizi tüm insanlığın ortak meselesidir
Fahrettin Altun: Hakikat krizi tüm insanlığın ortak meselesidir
Biden ile Trump, 27 Haziran'da kapışacak
Biden ile Trump, 27 Haziran'da kapışacak
Uğurcan Çakır, Galatasaray'a gidecek mi?
Uğurcan Çakır, Galatasaray'a gidecek mi?