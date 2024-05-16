Suudi Arabistan Kralı Selman'ın hastalığı belli oldu

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetleri sonrası akciğer iltihabı teşhisiyle Cidde'deki Al Salam Sarayı'nda tedavi altına alındı. 88 yaşındaki Kral Selman, en son Nisan ayında rutin kontrol için hastaneye yatırılmıştı.

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Suudi Arabistan’ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud’un “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri sonrası yapılan testlerde akciğerinde iltihap olduğu tespit edildi.

Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda akciğer iltihabı için tedavi göreceği bildirildi. Kral Selman, en son geçtiğimiz nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı.