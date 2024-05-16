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Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçildi

Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü getirdi. Karar resmi gazetede yayınlandı.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.

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