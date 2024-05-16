Fatih Portakal AK Partilileri uyardı! Bakın bu kadar net söylüyorum...

Yaş çay fiyatının belirlenmesiyle beraber Karadeniz'de bütün gündem değişti. Üretici fiyatı beğenmedi, peş peşe protestolar yaşandı. Rize'nin ardından Artvin'de de bazı üreticiler çaylarını yere döktü. Gazeteci Fatih Portakal yaşananlar üzerinde AK Partilileri uyarırken, "Bakın bu kadar net söylüyorum." ifadelerini kullandı.

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Karadeniz'de gündem çay fiyatları. Üreticilerin gösterdiği tepkilere her gün bir yenisi ekleniyor. Rize'nin ardından bir tepki de Artvin Kemalpaşa'da yaşandı. Üreticiler önce çaylarını yere döktü, ardından üstünden kamyonla geçti.

Yaş çay alım fiyatları kilogram başına 19 lira olarak belirlendi. Fiyatı kabul etmeyen üreticiler ise Rize'nin sokaklarını 'fiyatı kabul etmiyoruz' afişleriyle donattı. Fiyatın açıklandığı ilk gün bir üretici 1 çuval çayı AK Parti il başkanlığının önüne dökerek protesto etmişti. Sözcü TV'de yer alan habere göre ise bir üretici, "Bütün krizin bedelini işçilere, üreticilere kesmeye çalışıyorlar." diyerek isyan etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise AK Parti meclis grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamada rakamın maliyete göre belirlendiğini söyleyerek, "Makul bir alım fiyatı var. Yeniden bir düzenleme yapılması söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

AK Partilileri uyarıyorum

Üreticilerin isyanı sonrası Sözcü TV Ana Haberi'nde Fatih Portakal dikkat çeken ifadeler kullandı. AK Partilileri uyaran Portakal önce son seçimleri hatırlattı. Ardından da 'Karadeniz'i kaybedersiniz' dedi.

İşte Portakal'ın o sözleri;

"İsyanda millet arkadaş. Mağdur olan gerçek mağdurlar burada. Nerede Trabzon'da, nerede Giresun'un bir kısmında, nerede Rize'de, nerede Artvin'de... Vallahi bakın biliyorsunuz bu seçimde emekliler size şöyle bir tokat attı. Sandıkta böyle hesap verdi. Bir dahaki seçimde Karadeniz'i kaybedersiniz AK Partililer, Sayın Cumhurbaşkanı. AK Partililer bir daha uyarıyorum bak kaybedersiniz. Net, bu kadar net söylüyorum. İnsanın hakkını yemeyin. İnsanların hakkını verin. İşte gerçek mağdur Türkiye'de yaşayanlar. Ya hepimiz yani gerçek mağduruz. Benim deme hakkım var, Gökhan'ın deme hakkı var Ziver'in deme hakkı var. Rize'deki adamın deme hakkı var. Bergama'daki adamın deme hakkı var, var da var. AK Parti'nin bence o kadar yok. Kusura bakmayın..."