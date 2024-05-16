Uğur Dündar'dan 'Ayhan Bora Kaplan örgütünün 2 numarası ile görüştü' iddiasına açıklama

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası firari gizli tanık Serdar Sertçelik'in Emniyeti'ndeki sorgusunda Gazeteci Uğur Dündar ile görüştürüldüğü iddiasına Dündar, Sözcü'deki köşesinde yalanladı.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmanın emniyet ayağında çarpıcı gelişmeler yaşanırken bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Serdar Sertçelik'in 15 Nisan'da Ankara Emniyeti'ndeki sorgusunda Gazeteci Uğur Dündar ile görüştürüldüğü iddiasına Dündar, Sözcü'deki köşesinden yanıt verdi.

"HTS kaydı araştırmasında hemen ortaya çıkarılabilir"

Yazısında, "Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü soruşturmasını yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde görevli (çaycı dahil) hiç kimseyi tanımam. Hiçbiriyle telefonla konuşmadım, yüz yüze gelmedim" diyen Dündar, "Bunlar basit bir HTS kaydı araştırmasında hemen ortaya çıkarılabilir" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar yazısında şunları belirtti:

"Yukarıda belirttiğim gibi ne o akşam, ne de başka bir gün, hiçbir görevli beni aramadı. Ben de aramadım. Böyle bir görüşme hiçbir zaman olmadı. (Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yolum en son 40 yıl önce düşmüştü.) Bu tamamen hayal ürünü -iddia bile diyemeyeceğim- yalan bir söylem."

Dündar dün katıldığı bir TV programında da konuyla ilgili olarak, “Benim adımın buraya karıştırılmasını, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının sulandırılması amacıyla dahil edildiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'ye kumpas hazırlığı

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü operasyonu sonrası bazı emniyet görevlilerinin AK Parti’ye yönelik 17-25 Aralık benzeri bir kumpas hazırlığında olduğu ortaya çıkmış, iddialar üzerine 3 polis müdürü görevden uzaklaştırılmıştı.