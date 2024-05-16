İBB'den TÜGVA kararı

İBB, meclis toplantılarının üçüncü oturumunda AK Partili belediyelere ve TÜGVA'ya (Türkiye Gençlik Vakfı) tahsis edilen bazı taşınmazların tahsisini iptal etti. Oylamada sadece AK Partili Meclis üyeleri ''hayır'' oyu verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan meclis toplantılarının üçüncü oturumu Saraçhane'deki İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Gökhan Kam'ın haberine göre gündem maddeleri arasında, önceki dönemde AK Partili üyelerin oy çokluğuyla bedelsiz olarak AK Partili belediyelere tahsis edilen İBB gayrimenkullerinin iptali içeren rapor vardı

Hukuk Komisyonu-Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu’nun müşterek raporunda yer alan, Esenler Belediyesi’ne tahsis edilen mülkiyeti İBB’ye ait olan 4 bin metrekarelik parsel üzerindeki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nin, AK Partili Ümraniye Belediyesi’ne tahsis edilen, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi, İnkılap Mahallesi 2381 ada 12 parseldeki yüzme havuzu ve spor tesisi ile İstiklal Mahallesi 1761 ada 4 parsel, AK Partili Pendik Belediyesi’ne tahsis edilen, Kurna Mahallesi 171 ada 1 ve 4 parsellerinin tahsislerinin iptali oylandı.

AK Partili meclis üyeleri komisyon raporuna itiraz etti ve “Hayır” oyu kullandı. CHP’li meclis üyelerinin “evet” oylarıyla oy çokluğu ile AK Partili belediyelere verilen İBB mülklerinin tahsisleri iptal edildi.

Toplantıda mülkiyeti İBB’ye ait olan Fatih Kariye Mahallesi’ndeki taşınmazın restore edilerek yurt için kullanmak üzere Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) 25 yıllığına bedelsiz yapılan tahsisinin iptal edilmesi de görüşüldü.

İBB Meclisi’nin 2010 yılında Fatih, Hüsambey Mahallesi, 985 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi CHP’li üyelerin “evet” oyları ile kabul edildi.