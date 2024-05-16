Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri 'dost ateşiyle' öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 8 aydır süren saldırılarında, 5 İsrail askerinin "dost ateşi" sonucu hayatını kaybettiği ve 7 askerin de yaralandığı bildirildi.

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda kara saldırısını genişlettiğini duyurdu. Bu operasyon sırasında, 5 İsrail askeri dost ateşiyle öldü ve 3'ü ağır olmak üzere 7 asker yaralandı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun ön raporunda, paraşütçü birlikleriyle birlikte hareket eden bir İsrail tankı, dün akşam askerlerin bulunduğu bir binayı iki kez hedef aldı. Raporda, tankçı birliğinin paraşütçülerden önce bölgeye geldiği ve paraşütçülerin de bölgeye ulaştıktan sonra binada konuşlandığı belirtildi.

Akşam saatlerinde başka bir paraşütçü birliği bölgeye geldi ve iki İsrail tankına aynı binada bulunduklarını bildirdi. Tankçı birliği, binanın pencerelerinden birinde silah namlusu gördüğünü zannederek binaya iki kez ateş açtı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ölen askerlerin tamamının Paraşütçü Tugayı'ndan olduğu belirtildi. Ölen askerlerin isimleri ise Yüzbaşı Roy Beit Yaakov (22), Çavuş Gilad Arye Boim (22), Çavuş Daniel Chemu (20), Çavuş İlan Cohen (20) ve Çavuş Betzlel David Shashuah (21) olarak açıklandı.

İsrail ordusu, Cibaliya kampındaki askeri operasyonlarını genişlettiğini duyurmuştu. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin kampta yüzlerce yerinden edilmiş Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına doğru zorla göç ettirdiğini bildirdi.