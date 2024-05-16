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Ücretsiz olacak başvurular başladı! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ücretsiz olacak başvurular başladı! Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin farklı illerinde ücretsiz düzenlenen "GSB Gençlik Kampları Ulusal Kamp Dönemi" başvurularının başladığını açıkladı.

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Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kamp ateşi yakmaya hazır mısınız gençler? Yeşile, maviye, spora ve eğlenceye doyacağınız Gençlik Kamplarımıza başvurular başladı. Başvurunuzu yapın, çantanızı hazırlayın. Ben de çayınızı içmeye geleceğim." ifadesini kullandı.

GSB Gençlik Kampları, 35 farklı şehirde bulunan 13'ü deniz ve 35'i doğa olmak üzere toplam 48 kamp alanında gençleri ağırlayacak.

12-15 yaş arasındaki gençlerin deniz kampına, 16-25 yaş arasındaki gençlerin ise doğa kampına katılabileceği GSB Gençlik Kampları'na başvurular 7 Haziran’da sona erecek.

Kamp başvuruları "ghgm.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

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