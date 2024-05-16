Avrasya Tüneli'ne dev zam! Geçiş ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da iki yakayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam yapıldı. Tünelin tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye yükseldi.Abone ol
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine zam yapıldı.
Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye, minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Nisan'da Avrasya Tüneli'nden 93,317 araç geçerek günlük geçiş rekoru kırıldığını açıklamıştı.
22 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar toplam 132 milyon 373 bin araç geçiş yaptı.
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