Avrasya Tüneli'ne dev zam! Geçiş ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da iki yakayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam yapıldı. Tünelin tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye yükseldi.

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Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine zam yapıldı.

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye, minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseldi.