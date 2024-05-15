Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), İkiz Kuleler'de düzenlenen 80. Genel Kurulu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Togg'un yeni modeli T10F'i inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
"T10F" model ismi
Togg'un model isimlendirme sistemine bakıldığında, model seri tamamlayıcısı olan "T" harfi, Türkiye ve TOGG'un baş harfini temsil ediyor. T harfinin hemen yanında konumlanan "10" sayısı ise segment tanımlayıcısı olarak "C segmentine" işaret ediyor. T10'un yanına gelen "F" harfi de gövde tipi tamamlayıcısı olarak fastback kelimesinin baş harfinden esinlenildi. Böylece "T10F" model ismi ortaya çıktı.
T10F, uzaktan güncellemelerle sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltecek.
T10F, 2025 yılının mart veya nisan ayında önce Türkiye'de satışa sunulacak. T10F modelinin de T10X gibi Türkiye'de pazara sunulmasının ardından Avrupa'da satışa çıkması öngörülüyor.