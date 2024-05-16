Mastercard yeni turizm trendleri raporunu açıkladı İngilizler zirvede

Türkiye'deki yabancı kartlı işlemler 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ciro bazlı yüzde 7, adet bazlı ise yüzde 16 büyüdü

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Mastercard, 2024'ün ilk çeyreğine dair turizm trendleri raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard ve Maestro logolu yurt dışı kartlarının Türkiye'de ve seçilmiş diğer ülkelerde gerçekleştirilen POS harcamalarına göre hazırlanan rapor kapsamında 2023 ve 2024 yıllarının ocak-mart dönemini kapsayan ilk üç aylık dönemleri karşılaştırıldı.

Raporun sonuçlarına göre Türkiye'deki yabancı kartlı işlemler Ocak-Mart 2024 dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde büyümeye devam etti.

2023'ün aynı döneminde yüzde 12 olan ciro bazlı büyüme yüzde 7, yüzde 1 olan adet bazlı büyüme/ziyaretçi sayısı ise yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de yapılan bireysel yabancı kartlı ödemelerin ülke bazlı dağılımı incelendiğinde İngiltere menşeli kartlarla yapılan harcama sıralamasında zirvedeki yerini korurken, Mısır menşeli kartlar geçen yıla göre büyüme rekoru kırdı.

Yabancıların en çok harcama yaptığı şehirler sırasıyla İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara ve Muğla oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Türkiye turizmini destekleyerek, ekonomiye katkılarını artırmaya hedeflediklerini ifade etti.

Gürdal, Türkiye'nin turizm alanındaki değer önerilerinin gün geçtikçe zenginleştiğini söyledi.

Türkiye'nin pek çok alandaki çekiciliğinin destinasyon olarak ön plana çıkmasını sağladığını vurgulayan Gürdal, şunları kaydetti:

'Biz de Mastercard olarak hem yerli hem de uluslararası ziyaretçilere sunduğumuz deneyimlerle, ülkemizin en gözde turistik destinasyonlardan biri olma pozisyonunu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede global 'Paha Biçilemez Platformu'muz ile ülkemizin değerlerini deneyimlere dönüştürüyor, bu deneyimler üzerinden Türkiye'nin destinasyonlarını yerli ve yabancı turistlere tanıtıyoruz. Güncel turizm trendleri raporumuza göre, Türkiye'deki yabancı kartlı işlemler 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ciro bazlı yüzde 7, adet bazlı ise yüzde 16 büyüme kaydetti.

Söz konusu ziyaretçi ve harcama artışları, sektöre yönelik yatırımlarımızın ve yenilikçi stratejilerimizin sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun vadeli olumlu etkilerini de yansıtıyor. Bu veriler ve gelişmelerle birlikte turizm alanındaki yatırımlarımız ve yeniliklerimizle, ülkemiz ekonomisine olan desteğimizi sürdüreceğiz.'

İngilizler zirvede

Türkiye'de yabancı menşeli kartlarla yapılan işlemlerde en çok harcama yapan ilk beş ülke kartları sırasıyla İngiltere, Almanya, Amerika, Suudi Arabistan ve Hollanda şeklinde sıralandı.

Raporun sonuçlarına göre restoran harcamaları yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi oranda artış göstererek giyim ve konaklama sektörlerinden pay aldı. Suudi Arabistanlı turistler en çok giyim harcaması yapan kitle olurken, yüksek hacimli işlemlere de öncülük etti.

İngiliz turistler sağlık/kozmetik sektörleri ile ön plana çıktı. Ocak-Mart 2024 döneminde ciro bazlı sektör dağılımı giyim yüzde 17, sağlık yüzde 14, market yüzde 14, restoran yüzde 13 ve konaklama yüzde 12 şeklinde sıralandı.

Ciro bazlı şehir dağılımı ise İstanbul yüzde 57, Antalya yüzde 15, İzmir yüzde 4, Ankara yüzde 2, Muğla yüzde 2 ve diğerleri yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.

İngiliz turistler en fazla İstanbul’da restoran harcaması yaparken, Hollandalı turistler en çok Antalya'da giyim harcamaları gerçekleştirdi.

Almanya'dan gelen turistler büyükşehirlerde restoran, giyim ve sağlık/kozmetik sektörleri, İstanbul'da ABD'li turistler mücevherata yöneldi.

Amerika menşeli kartlarla yapılan harcamaların büyüklüğü İstanbul'da yüzde 75 oranında sabit kalırken, mücevherat en çok harcama yaptıkları sektör oldu.

Raporda özet olarak şu sonuçlar kaydedildi:

'Suudi Arabistanlı turistler en çok giyim harcaması yapan kitle olurken (yüzde 36) yüksek hacimli işlemlere de öncülük etti. Hollandalı turistler İstanbul (yüzde 21) ve İzmir'de (yüzde 18) daha çok restoran harcaması yaparken, Antalya (yüzde 16) ve Ankara'da (yüzde 19) giyim harcamaları ile dikkati çekti. Birleşik Arap Emirlikleri menşeli kartlarda ciro büyüklüğünde İstanbul’da giyim (yüzde 38), konaklama (yüzde 12) ve restoran (yüzde 11) sektörleri ön plana çıktı.

Ukrayna’dan gelen turistlerin harcamalarında giyim İstanbul (yüzde 24) ve İzmir (yüzde 13), market harcamaları ve İzmir öne çıkan sektörler olurken Edirne'de benzin ve yakıt harcamalarında artış gerçekleşti. Azerbaycan'dan gelen turistler harcamaları İstanbul ve Ankara'da giyim ve sağlık/kozmetik sektörlerinde arttı. Bulgaristanlı turistler Marmara Bölgesi'nde sağlık/kozmetik, market ve giyim alanındaki alışverişlerle ön plana çıktı. İsviçreli ziyaretçiler ise İzmir ve Muğla'da harcamalarını artırırken, Muğla'da yapı malzemesi sektöründe yapılan harcamalardaki artış kayıtlara geçti.'