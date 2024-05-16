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Fico'ya yönelik saldırının ardından Sırbistan lideri Vucic'e tehdit: Sıra sende

Fico'ya yönelik saldırının ardından Sırbistan lideri Vucic'e tehdit: Sıra sende

Rusya'yla iyi ilişkiler geliştirme taraftarı olan Slokvamya ütkRobert Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından Moskova'yla yakın ilişkilere sahip Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'e de sosyal medya üzerinden tehdit yöneltildi. Bir kişi gözaltına alındı.

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Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikastın yarattığı şok sürerken Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic, "Sıra sende" mesajıyla tehdit edildi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde ikamet eden bir şahsın Vucic'e yönelttiği tehdidin ardından gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık, Dragan Mijatovic adlı zanlının 48 saat nezarethanede tutulacağını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Robert Fico'ya yönelik saldırı sonrası şok olduğunu ve Slovakya Başbakanı'nın sağlığı için dua ettiğini söylemişti.

Rusya'yla yakın bağlara sahip olan Vucic'in çok sık tehditler aldığı biliniyor.

Fico, dün Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Ukrayna'nın ABD'nin mutlak kontrolü altında olduğunu savunarak silah yardımına karşı çıkan Fico, defalarca Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulunması gerektiğini vurgulamış, AB ülkeleri ile Rusya arasındaki ilişkilerin de normalleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Savunma Bakanı Robert Kalinak, doktorların Slovakya başbakanının durumunu stabilize etmeyi başardıklarını, ancak durumun hala çok ciddi olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'ya gönderdiği telgrafta, Fico'nun hayatına kastedildiğini öğrenmekten öfke duyduğunu belirterek, saldırıyı hiçbir gerekçesi olamayacak iğrenç bir suç olarak nitelemişti.

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