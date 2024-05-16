DEM Parti'den Kobani Davası kararlarına ilk tepki

Eski HDP eş genel başkanları dahil 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda açıklanan kararlara DEM Parti'den ilk tepki geldi.

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DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Kobani Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz." denildi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda karar açıklanıyor.

Mahkeme, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası, HDP'li siyasetçi Ali Ürküt'e 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Figen Yüksekdağ'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasının 23 yıl 6 aya düşürülmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Cezalar bizleri yıldıramaz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) açıklanan kararlara ilişkin ilk tepki geldi. DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak! Kobani Onurumuzdur."