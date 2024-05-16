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Motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı!

Motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı!

Endonezya'da yolcu uçağının motoru alev aldı. Uçak acil iniş gerçekleştirdi.

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Endonezya'da bir yolcu uçağı, kalkış sırasında motorunun alev alması üzerine acil iniş yaptı.

Endonezya’nın Makassar kentindeki Sultan Hasanuddin Uluslararası Havalimanı’ndan Suudi Arabistan'ın Medine kentine gitmek üzere havalanan ulusal ve bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Garuda Indonesia’ya ait Boeing 747-400 tipi yolcu uçağının motorlarından biri kalkış sırasında alev aldı. Uçak kısa süre sonra kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen birçok Müslüman'ın da aralarında bulunduğu 450 yolcu ile 18 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği, yaralanan olmadığı açıklandı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

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