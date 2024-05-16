Bir ilde daha ekmeğe zam: 10 lira oldu

Birçok ilde fırıncılar maliyet artışı nedeniyle fiyatları yukarı çekerken Elazığ'da da ekmeğe zam geldi. 8 liradan satılan 200 gr ekmeğin fiyatı yüzde 10 liraya çıkartıldı.

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Elazığ’da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı.

Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi. Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu” dedi.