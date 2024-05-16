BIST 10.209
DOLAR 32,20
EURO 35,07
ALTIN 2.466,09
HABER /  GÜNCEL

Bir ilde daha ekmeğe zam: 10 lira oldu

Bir ilde daha ekmeğe zam: 10 lira oldu

Birçok ilde fırıncılar maliyet artışı nedeniyle fiyatları yukarı çekerken Elazığ'da da ekmeğe zam geldi. 8 liradan satılan 200 gr ekmeğin fiyatı yüzde 10 liraya çıkartıldı.

Abone ol

Elazığ’da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı.

Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi. Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'de fatura emekliye mi kesildi? Erdoğan değişim diyor kaybedenlerin ise keyfi yerinde!
AK Parti'de fatura emekliye mi kesildi? Erdoğan değişim diyor kaybedenlerin ise keyfi yerinde!
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon avroluk kredi
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon avroluk kredi
Mastercard yeni turizm trendleri raporunu açıkladı İngilizler zirvede
Mastercard yeni turizm trendleri raporunu açıkladı İngilizler zirvede
Sevilla'da bir döneme damga vurdu Jesus Navas kararı
Sevilla'da bir döneme damga vurdu Jesus Navas kararı
ABD'li kadın evlendikten sonra yerleştiği Bayburt'ta Müslüman oldu
ABD'li kadın evlendikten sonra yerleştiği Bayburt'ta Müslüman oldu
Fico'ya yönelik saldırının ardından Sırbistan lideri Vucic'e tehdit: Sıra sende
Fico'ya yönelik saldırının ardından Sırbistan lideri Vucic'e tehdit: Sıra sende
Gazze'de can kaybı 35 bin 272’ye yükseldi!
Gazze'de can kaybı 35 bin 272’ye yükseldi!
MEB'den bir ilk! Yaz tatilinde başlıyor, ücretsiz olacak
MEB'den bir ilk! Yaz tatilinde başlıyor, ücretsiz olacak
MSB duyurdu: Bin terörist öldürüldü
MSB duyurdu: Bin terörist öldürüldü
Kurtulmuş, eski Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti
Kurtulmuş, eski Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! İşte Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler
CHP lideri Özgür Özel'den Müsavat Dervişoğlu'na ziyaret
CHP lideri Özgür Özel'den Müsavat Dervişoğlu'na ziyaret