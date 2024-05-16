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Mehmet Şimşek: Merkez Bankası'nın brüt rezervi artıyor

Mehmet Şimşek: Merkez Bankası'nın brüt rezervi artıyor

Ekonomi programının çalıştığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın brüt rezervinin 134,4 milyar dolara ulaştığını söyledi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, programın çalıştığını ve finansal göstergelerin iyileştiğini söyledi.

Merkez Bankası'nın brüt rezervi arttı

Merkez Bankası'nın brüt rezervinin 134,4 milyar dolara ulaştığının altını çizen Şimşek, şunları söyledi:

"Swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk ayda iyileşme 42 milyar dolar"

Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor.

Risk primini gösteren CDS geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana geriledi.

2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı.

Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu.

Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak.

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