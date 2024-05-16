Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin yürütülen Kobani davasında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kobani davasında 10 yıl hapse mahkum edilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu davanın siyasi bir dava olduğunu Türkiye biliyor. Verilen cezaların hiçbiri hukuka uygun değil. Siyasilerin karar verdiği bir dava olarak, orada karar verenler yargıçlar değil siyasilerdir aslında." dedi.

KOBANİ DAVASINDA KARARLAR AÇIKLANDI

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı davada mahkeme kararlarını açıkladı. Eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ 30 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk hakkında beraat, Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata hakkında tahliye kararı verildi.

AHMET TÜRK'E 10 YIL HAPİS CEZASI

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. KRT TV canlı yayınına bağlanan Ahmet Türk, hapis kararını değerlendirdi. Kararın hukuki değil siyasi olduğunu savunan Türk şunları söyledi: "Bu davanın siyasi bir dava olduğunu sizler de biliyorsunuz. Türkiye de biliyor. DEAŞ çetesini eleştirmek, ona karşı tepki göstermek bir suç haline getirildi. Bir vahşi örgüte karşı düşüncelerimizi, fikirlerimizi söylediğimiz için Kobani davasında cezalarla karşı karşıya kaldık.

TÜRK: ORADA KARAR VERENLER YARGIÇLAR DEĞİL SİYASİLERDİR

Türkiye'de aslında toplumsal barışa darbe vurmak isteyen bir anlayışın sonucudur. Bizler bu ülkede toplumsal barışı sağlamak için, eşit yurttaşlık hakkını elde etmek için çaba gösteren bir siyasi anlayışa sahibiz. Ama maalesef düşman hukukunu uygulayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Verilen cezaların hiçbiri hukuka uygun değil. Siyasilerin karar verdiği bir dava olarak, orada karar verenler yargıçlar değil siyasilerdir aslında.

Elbette yanlışlarla yürütülen bir ülkede barışı, ortak demokratik değerler etrafında toplumu buluşturmak kolay olmayacaktır. Ama biz yine de toplumsal barışın ortak değerler etrafında halkların bütünleştiği bir gelecek için mücadele etmeye devam edeceğiz."

"KAYYUM ATANIR MI ATANMAZ MI BİLEMİYORUM"

Ahmet Türk, "Yeniden bir kayyum atanma durumu olursa ne yaparsınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bizim üzerinde durduğumuz halkın iradesinin ortaya çıkması. Halk iradesini ortaya koydu. Kayyum siyasetine Kürt halkı yaklaşım biçimini çok ciddi bir şekilde ortaya koydu. Kayyum atanır mı atanmaz mı bilemiyorum. Önemli olan halk iradesidir."