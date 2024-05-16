Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ticaret hedefimiz 5 milyar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğine hazır olduğumu ilettim" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bir araya geldiği Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bugün sayın başbakanla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Gürcistan'ın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecine desteğimizi ifade ettik. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğine hazır olduğumu ilettim. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkili kılacak konular üzerinde durduk. Gayrimeşru yapılarla mücadelemizi ülkemizin içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız. Sayın başbakanla görüşmemizde güncel meseleleri de ele aldık. Gazze'deki vahşet hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık.

Dünyada devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok kıymetli buluyorum. Filistin'i henüz tanımamış ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum. Güney Kafkasya'da barış ve huzurun önemini ve çalışma kararlılığımızı teyit ettik. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımımız Gürcistan'la aynı grupta yer alıyor. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

KOBAKHİDZE: ORTAKLIĞIMIZI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

"İlk defa dost ülkenizi ziyaret etmekten çok mutluyum" diyen Başbakan Kobakhidze, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ortaklığımızı çok önemsiyoruz. Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmekten çok mutluyum. Cumhurbaşkanı, Türk insanlarının menfaatini koruyan gerçek bir lider. İşbirliği konusunu ele aldık. İlişkileri en üst seviyede tutma konusunu konuştuk. Gürcistan'ın milli çıkarlarına Sayın Cumhurbaşkanının verdiği destekten çok memnunuz teşekkür ediyoruz. Biz Kafkaslarda ülkelerin beraber yaşamasını destekliyoruz, yapıcı iş birliklerine açığız. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması çok önemli bir gelişme. Ukrayna konusunu ele aldık. Türkiye'nin çözüm bulma çabasını ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanıyla ülkemizdeki farklı gelişmeleri paylaştım. Gürcistan her zaman Ortadoğu'da barışın tesis edilmesinden yana. Türkiye Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Türkiye'ye gelen Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından konuk Başbakan Kobakhidze tören kıtasını selamladı. Tören sırasında 21 pare top atışı gerçekleştirildi.