Kobani Davası'nda Gültan Kışanak tahliye oldu

Kobani Davası'nda "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak'ın yattığı süre gözönünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Kışanak, akşam saatlerinde Kandıra'daki cezaevinden çıktı.

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Eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak, MYK üyeleri ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu 108 kişi 2014 yılındaki Kobani olaylarına ilişkin "Devletin bütünlüğünü bozma" başta olmak üzere çeşitli suçlardan yargılanıyordu. O davada mahkeme kararını verdi ve cezalar belli oldu.

Gültan Kışanak "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hapiste geçirdiği süre gözönüne alınarak tahliyesine karar verildi. Kışanak'a yurt dışına çıkış yasağı kondu.

KIŞANAK' TAHLİYE OLDU

7,5 yıldır cezaevinde olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, karar sonrası akşam saatlerinde Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.