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2017 yılında, ''Tutuksuz yargılanmalı'' demişti! Bahçeli, Ahmet Türk'e verilen cezaya şimdi ne diyecek?

2017 yılında, ''Tutuksuz yargılanmalı'' demişti! Bahçeli, Ahmet Türk'e verilen cezaya şimdi ne diyecek?

Ahmet Türk'ün 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2017 yılında yaptığı konuşma akıllara geldi. O dönem ''örgüt üyeliği'' suçlamasıyla tutuklanan Türk'ün rahatsızlığı nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin şimdi ne diyeceği merak konusu oldu.

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Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Kobani Davası'nda 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çevrildi. 2017 yılında Ahmet Türk "örgüt üyeliği" suçlamasıyla cezaevine girmiş, Bahçeli o dönem Türk'ün rahatsızlığı nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini savunmuştu. Devlet Bahçeli'nin son verilen kararla ilgili ne diyeceği merak konusu oldu.

KOBANİ DAVASINDA MAHKEME KARARLARINI AÇIKLADI

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin yürütülen Kobani davasında kararlar açıklandı. Davada ceza alanlardan birisi de Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk oldu. Ahmet Türk, mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BAHÇELİ 2017'DE, "AHMET TÜRK TUTUKSUZ YARGILANSIN" DEMİŞTİ

Ahmet Türk'ün aldığı cezanın ardından gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çevrildi. Devlet Bahçeli, 2017 yılında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Türk için, rahatsızlığı nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemişti.

BAHÇELİ'NİN ŞİMDİ NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU

Bahçeli, Kobani Davası'nda açıklanan kararlarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. MHP liderinin, özellikle Ahmet Türk'e verilen cezayla ilgili nasıl bir yorum yapacağı merak konusu.

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