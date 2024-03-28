Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri belli oldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Final maçı da 23 Mayıs tarihinde oynanacak.
Yarı final ilk maçlarının programı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı da açıklandı.
İlk maçların programı şöyle:
23 Nisan Salı:
20.30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
24 Nisan Çarşamba:
20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)
8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.