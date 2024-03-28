Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah uyarısı: Yakınlarımızı lisanımünasip ile ikaz edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne dikkat çekerek, "AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı, yakınlarımızı lisanımünasip ile ikaz edeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli mitinginde konuştu. Mitinge vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Miting alanında 85 bin kişi olduğu bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Son il mitingi Kocaeli

"2 aylık dönemde vatandaşlarımızla kucaklaştık. Son il mitingimizi Kocaeli'de yapıyoruz. Bizler tüm farklılıklarımıza rağmen gittiğimiz yerlerde şunu gördük; 85 milyonluk bir aileyiz, biriz, beraberiz. Görüş farkına rağmen kardeşiz. Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama Türkiye, bizlerin ortak yurdu, çatısı, yuvasıdır.

Kazanımlarımızın elimizden kaymasına izin veremeyiz

Kazanımlarımızın hiçbiri bize altın tepside sunulmadı. Son 21 yılda birçok zorlukla karşı karşıya kaldık. 21 yılda vesayeti gerilettik, darbecileri püskürttük ve teröristlere çok büyük darbe vurduk. Uğruna bedel ödediğimiz kazanımlarımızın elimizden kaymasına izin veremeyiz. Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Sandığın itibarını hep birlikte koruyacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı, yakınlarımızı lisanımünasip ile ikaz edeceğiz.

Önceliğimiz depreme hazırlık

Gelecek beş yılda öncelikli başlığımızın depreme hazırlık olması bizim için hayati öneme sahiptir. Kentsel dönüşüme hız vereceğiz. Riskli yerleri depreme hazırlayacağız. 80 bine yakın konut ve köy evini teslim ettik.

15-20 yıl önce savunma sanayi projelerini başlatırken bize hayalperest diyenler, şimdi bize gıpta ile bakıyor. Her seçim öncesi petrol bulunuyor diyenler bugün Gabar'da günlük 37 bin varil üretimimizi takdir etmek zorunda kalıyorlar.

Ne yaptıysak CHP'ye rağmen yaptık

Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Neyi başardıysak bu zihniyetin çelmelerine rağmen başardık.

21 yılda Kocaeli'ye de 305 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Kocaeli'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5.75 milyar lira tutarında destek verdik. Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı da 17 Mart'ta hizmete açtık. Kocaeli'ni yüksek hızlı tren merkezi haline getirdik."