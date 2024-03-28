Murat Kurum İmamoğlu'na mal beyanında göstermediği 3 villa için tepki gösterdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İmamoğlu'nun mal beyanında göstermediği 1.5 milyar liralık 3 villasıyla ilgili "Murat Kurum milletten bir şey gizlemez, saklamaz. Mal beyanını 1 gün önce farklı, 1 gün sonra farklı vermez. Mal beyanını verip, 1 gün sonra 1,5 milyarlık malı olmaz. Üstüne böyle bir malı geçirmez" dedi.

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Kurum, Şişli'de bir otelde "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar" başlığıyla düzenlenen toplantıda, ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planının tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1,5 milyar liralık villasına ilişkin haberleri anımsatarak, "Sizin başınıza böyle bir şey gelse ne olurdu?" sorusuna Kurum, şöyle cevap verdi:

"Murat Kurum'un başına böyle bir süreç gelmez. Çünkü Murat Kurum milletten bir şey gizlemez, saklamaz. Mal beyanını 1 gün önce farklı, 1 gün sonra farklı vermez. Mal beyanını verip, 1 gün sonra 1,5 milyarlık malı olmaz. Üstüne böyle bir malı geçirmez. Biz kendimizle, kendi işlerimizle ilgileneceğiz. İstanbul'a mal beyanı niye açıklanmadı, bunu kendilerinin net bir şekilde açıklaması, ifade etmesi gerekir. Maalesef bunları hala açıklamıyorlar. Bunları soracak televizyon programlarına katılmaktan imtina ediyorlar. 'Hatırlamıyoruz, vaatlerimizi unuttuk'. Balya balya paralarının cevaplarını vermekten imtina ediyorlar. İstanbullular, 31 Mart geldiğinde sandıkta hesabı kesecekler, sandıkta kendilerini unutanlara, kendisinin zor gününde yanında olmayıp orada balya balya kuleler yapanlara, yine İstanbul'un yanında olmayanlara 31 Mart'ta gereken cevabı verecek."

"'Hak, hukuk, adalet' diye konuşup meydanlarda gezmekle hak, adalet sağlanmıyor"

Kurum, İBB iştiraki şirketlerde maaş konusunda yaşanan grevlere ilişkin de "O haksızlıkları gidermemiz lazım. 'Hak, hukuk, adalet' diye konuşup meydanlarda gezmekle hak, adalet sağlanmıyor. Bir kere adaletli olacaksınız. Davranışlarınızla samimi, yaptıklarınızla adaletli olacaksınız. Dürüst olacaksınız, mal beyanınızı gizlemeyeceksiniz." diye konuştu.

Atılan her adımda dürüst ve samimi olacaklarını kaydeden Kurum, bunu, İstanbulluların her alanda göreceklerini, hep birlikte bunları yaşayacaklarını dile getirdi.

Kurum, 6 ayda, 5 yıldır İstanbul'un gündemine gelen taksi sorununun çözüldüğünün görüleceğini vurgulayarak, "Altı ayda o yarım bırakılan metroların nasıl bitirildiğini, 5 yıldaki o hatlardan daha fazla hattın nasıl açıldığını, depremle ilgili 6 ayda, 5 yılda yapılan işten daha fazla işlerin nasıl yapılabildiğini tüm İstanbul'a göstereceğiz. Burada inşallah hep birlikte bu süreçleri yürütüyor olacağız." ifadesini kullandı.

"Bizim kırmızı çizgimiz terördür"

İBB Başkanı adayı Kurum, "İmamoğlu Kürtçe bir seçim şarkısı çıkardı, son zamanlarda mitinglerde Kürtçe kelimeleri de dillendirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ilişkin şunları söyledi:

"Bu noktada samimiyetin ne olup olmadığını İstanbullular 5 yıldır gördüler. Kim samimi, kim değil, kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor, bunu net bir şekilde ortaya koydular. Artık 2 gün sonra 31 Mart'ta İstanbullular kendilerine hizmet edenle, etmeyeni, doğru söyleyenle söylemeyeni sandıkta ayıracaktır. Biz tüm İstanbulluların oyuna talibiz. Burada tüm etnik kökenlerin ve inanışların, kim burada yaşıyorsa, burası tüm medeniyetlerin birleştiği, huzurla yaşadığı bir yer. İstanbul'u böyle tarif ediyoruz. O yüzden bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Bizim kırmızı çizgimiz terördür. Dolayısıyla bunun dışındaki her bir vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun, o anlayışla çalışacağız. Açıkçası onların ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Onlar şu an ne yaptıklarını da bilmiyorlar, şaşırmış bir vaziyetteler. 'Ne yapsak da milletimizin aklını çelsek' diye uğraşıyorlar. İşte bir bakıyorsunuz işe başlama töreni, bir bakıyorsunuz farklı farklı törenler yaparak gündemi başka noktalara çekmeye çalışıyorlar ama nafile."

Murat Kurum, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine yönelik ifade vermesine ilişkin ise "Adli süreç yürüyor. Hakimlerimiz, savcılarımız takip ediyor, gereği yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.