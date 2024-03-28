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Taciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktı

Taciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla öldüresiye dövülen şahıs ile ilgili gerçek emniyette ortaya çıktı. Şahsın taciz için değil gasp için darp edildiği belirtildi.

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Olay, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aykut Ozan Caddesi'nde gece yarısı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, O.B. (28) isimli şahıs ve yanındaki kişiler, M.Ö. (32) isimli şahsı küçük yaşta bir kızı taciz ettiğini iddia ederek darp etti. Şahsı acımasızca darp eden ve mahalle sakinlerini de tahrik ederek şahsın üzerine salan O.B.'nin değişik suçlardan 4 ayrı sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. Mahalle arasında darp edildiği için konuşmaya mecali kalmadığını ve kendisini kimseye anlatamadığını belirten M.Ö.'nün gözaltına alındıktan sonra verdiği ifade gerçeği ortaya çıkardı. Öldüresiye dövülen M.Ö.'nün sanılanın aksine gasp mağduru olduğu belirlendi. Arkadaşı ile birlikte M.Ö.'yü darp eden O.B.'nin aracı şahsın üzerine sürüp tartışma çıkardıktan sonra tacizci iddiası ile M.Ö.yü darp ettiği iddia edildi. O.B. ile yanında bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen şahsın darp ettikleri M.Ö.'nün sırt çantasındaki 2 bin TL parayı gasp etikleri ileri sürüldü. Olayı aydınlatmak için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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