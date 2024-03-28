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Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı Uşak’ta gençlerle buluştu

Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı Uşak’ta gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Uşak Üniversitesinde öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

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Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Milletvekilleri Opr. Dr. İsmail Güneş ile Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, il protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Savaş, Uşak Üniversitesi ailesi olarak Bakan Mehmet Fatih Kacır'ı ve ülkemizin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı’yı ağırlamanın coşkusunu yaşadıklarını söyleyerek ‘‘Önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Türk milleti için bir gurur kaynağı olan Alper Gezeravcı, Cumhuriyetimizin 100. Yılında, ülkemizin uzay çalışmalarında yeni bir sayfa açılmasına öncülük etmiştir. Türkiye'nin ilk astronotu olan çok kıymetli Alper Gezeravcı’nın burada olması bizlere ve gençlerimize bilim, teknoloji, uzay ve havacılık alanındaki potansiyelimizi hatırlatıyor. Uzay keşifleri ve havacılık teknolojileri, ülkemizin geleceği için büyük bir öneme sahiptir. Gençlerimize bu alanda ilham vermek ve onları teşvik etmek, ülkemizin uluslararası alanda daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır’’ dedi.

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