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Seçim günü İstanbul ve Ankara'da 'basın merkezi' kurulacak

Seçim günü İstanbul ve Ankara'da 'basın merkezi' kurulacak

31 Mart yerel seçimlere son günler kala siyasi partiler ve iktidar birçok hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise seçimi takip etmek isteyen ulusal ve uluslararası basın mensupları için Ankara ve İstanbul’da 'basın merkezi' kuracak.

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Türkiye, pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlere odaklandı. Seçim günü siyasi partiler ve yetkili kurumlar tarafından birçok hazırlık yapılıyor. Pazar günü sabahın ilk ışıklarından itibaren yoğun bir veri akışı başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni takip etmek isteyen ulusal ve uluslararası basın mensuplarına yönelik Ankara ve İstanbul'da 'basın merkezi' kurulacak.

Basın merkezleri gün boyunca, ulusal ve yerleşik uluslararası basın mensupları ile seçimleri izlemek üzere yurt dışından gelen uluslararası basın mensuplarının kullanımına açık olacak.

Ankara ve İstanbul'da kurulacak basın merkezlerinde seçim sonuçlarına dair veriler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından sağlanacak.

Ankara'da Point Hotel'de, İstanbul'da The Marmara Taksim'de kurulacak basın merkezleri 31 Mart Pazar günü saat 14.00'ten itibaren basın mensuplarının hizmetine açık olacak.

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