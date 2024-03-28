BIST 9.042
DOLAR 32,33
EURO 35,08
ALTIN 2.300,61
HABER /  GÜNCEL

Maltepe'de bir süre önce tadilatı yapılan yol yeniden çöktü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Maltepe'de bir süre önce tadilatı yapılan yol yeniden çöktü

Maltepe'de bir süre önce tadilatı yapılan yolun yeniden çökmesi sonucu iki gecekonduda hasar oluştu.

Abone ol

Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta bir ay önce çöken, Maltepe Belediyesi zabıta ekiplerince güvenlik bariyeri konulan ve ardından çöken kısmı yeniden yapılarak asfaltlanan yol, tekrar çöktü. Çökme sonucu yolun altında bulunan iki gecekondunun çatıları zarar gördü.

Mahalle sakini Aytunç Dinç, "Bir ay önce buraya asfalt döktüler, bariyer çekip gittiler. Böyle olacağı belliydi. Gece korkuyla kendimizi zor dışarı attık." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
BDDK, Seçil Erzan'ın telefonundaki yazışma ve tape kayıtlarını inceleyecek
BDDK, Seçil Erzan'ın telefonundaki yazışma ve tape kayıtlarını inceleyecek
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı
Japonya’nın Ay'a iniş aracı SLIM'den yeni görüntü
Japonya’nın Ay'a iniş aracı SLIM'den yeni görüntü
İzmir merkezli operasyonda 15 bin litre etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezli operasyonda 15 bin litre etil alkol ele geçirildi
Türkiye sandık başına gidiyor! Yerel seçimlerin en genç ve en yaşlı adayı arasında 72 yaş var
Türkiye sandık başına gidiyor! Yerel seçimlerin en genç ve en yaşlı adayı arasında 72 yaş var
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!
Yerel seçim için son hazırlıklar! Seçim malzemeleri yarın teslim ediliyor
Yerel seçim için son hazırlıklar! Seçim malzemeleri yarın teslim ediliyor
Sivas’taki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
Sivas’taki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
Yanan soba, yangına neden oldu çatı katı kül oldu
Yanan soba, yangına neden oldu çatı katı kül oldu
Bu hafta 9 film gösterime girecek
Bu hafta 9 film gösterime girecek
Kayıp çocuğu arama çalışması 7’nci gününde devam ediyor
Kayıp çocuğu arama çalışması 7’nci gününde devam ediyor