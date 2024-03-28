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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,97 değer kazanarak 8.980,33 puana çıktı.

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 173,61 puan artışla 8.980,33 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 43,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,81 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile orman kağıt basım oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de büyümenin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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