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Yanan soba, yangına neden oldu çatı katı kül oldu

Yanan soba, yangına neden oldu çatı katı kül oldu

Elazığ’da bir iş yerinde sobadaki alevin sıçraması nedeni ile yangın çıktı. Çıkan yangında çatı katı kül oldu. Yangının yakında bulunan odunluğa sıçramaması faciayı önledi.

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Olay Elazığ Cumhuriyet Mahallesi’nde bir iş yerinin çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, yanan sobadan sıçrayan alevler nedeni ile çatı katında yangın çıktı. İş yeri sahibi kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının odunluğa sıçramaması faciayı önledi.

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