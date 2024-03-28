Bu da oldu! Sosyal medyada şimdi de Hz. Meryem benim diyen kadın çıktı!

Sosyal medyada bir kadın kendisini Hz.Meryem olarak tanıtıp, kalabalık içinde arkasında kadınlarla yürüdüğü anları paylaştı. Bu şekilde mürit topladığı iddia edilen kadının kim olduğu henüz bilinmiyor.

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Sosyal medyada bir kadın kendisini Hz.Meryem olarak tanıtıp, kalabalık içinde arkasında kadınlarla yürüdüğü anları paylaştı. Bu şekilde mürit topladığı iddia edilen kadının kim olduğu henüz bilinmiyor.

Sosyal medyanın çılgınlıklarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Şimdi de kendisinin Hz. Meryem olduğunu iddia eden bir kadının videoları sosyal medyayı salladı. Beyaz kıyafetlerle arkasında kadınlarla yürüdüğü anları sosyal medyada paylaşan bu kadının mürit topladığı iddia edildi.

Kadının mürit toplamak için kullandığı yöntemler ve mağdur sayısı ise henüz bilinmiyor.

Hz. Meryem kimdir?

Hz. Meryem, Nasıralı İsa olarak da bilinen Hz. İsa'nın annesidir. Kutsal metinlerde "Bakire Meryem" olarak geçmesinin nedeni Hz. İsa'yı babasız doğurmasıdır. Hristiyanlar teslis inancına bağlı olarak Tanrı'yı Hz. İsa'nın babası olarak görürler. İslamiyet'te ise Hz. Meryem'in hamileliği Allah'ın mucizesi olarak görülür. Çünkü Müslümanlara göre Allah'ın bir cismi olmadığı gibi bir cinsiyeti de yoktur.