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Sıcak havalarda kullanılan kış lastiği kaza riskini arttırıyor

Sıcak havalarda kullanılan kış lastiği kaza riskini arttırıyor

Kış mevsiminin bitmesine rağmen kar lastiği kullanımına devam etmenin kaza riskini arttırdığını belirten oto bakım ustası Ali Curu, “Yazın asfalt ve hava sıcaklığı arttıkça kış lastiğindeki kauçuk yumuşamayla beraber erime yapar” dedi.

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Kış lastiği kullanma zorunluluğu, 1 Nisan 2024 tarihinde sona eriyor. Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı şu günlerde dahi zaman zaman araç sürücülerine zor anlar yaşatabilen kış lastikleri, yaz aylarında kazalara neden olabiliyor. Hava ve asfalt sıcaklığının artması ile yol tutuş performansında azalma olan kışlık lastiklerin 1 Nisan’da mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirten oto bakım ustası Ali Curu, “Yaz aylarında kullanılan kış lastiği hem yakıt artışına neden olur hem de kaza riski oluşturur” dedi.

“Kış lastiğinin yaz aylarında frenleme mesafesi daha uzun olacağı için kaza riski taşır”
Hava sıcaklıkları artınca kış lastiklerinin fren performansının düştüğünü ve yakıt tüketimini çoğalttığını belirten Eskişehirli oto bakım ustası Ali Curu, şu ifadeleri kullandı:
“Kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibariyle baharın gelmesiyle beraber sona eriyor. Kış lastiği yaz aylarında kullanılırsa ne olur sorusu belki herkesin kafasına takılmıştır. Kış lastiği, daha doğrusu kar lastiği kış mevsimlerine uyarlanmış kauçukta bir lastik. Yazın asfalt ve hava sıcaklığı arttıkça kış lastiğindeki kauçuğun yumuşamasıyla beraber kış lastiği erime yapar. Yani değiştirilmesi daha uygun olur. Kış lastiğinin yaz aylarında frenleme mesafesi daha uzun olacağı için kaza riski taşır. O yüzden yaz lastiği kullanılmasını öneriyoruz. Kış lastiği yaz aylarında kullanılmaya devam edilirse birinci dezavantajı yakıt artışına neden olacaktır. En büyük ve en riskli dezavantajı da kaza riskine mahal verecektir. Yaz lastiklerindeki frenleme mesafesi kış lastiğine göre daha uygun olduğu için 1 Nisan’dan itibaren yaz lastiğinin kullanılmasını daha uygun buluyoruz.”

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