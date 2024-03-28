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Tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı gezip oy istiyor

Tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı gezip oy istiyor

Düzce'de yaşayan cam kemik hastası Esat Balcı, belediye meclis üyesi adayı olarak tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı dolaşıp Balcı, seçmenlerle buluşuyor.

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde ikamet eden doğuştan cam kemik hastası Esat Balcı (30), hem yaşamın içinde olmak hem de engelleri ortadan kaldırmak için farkındalık çalışmalarına imza atıyor. Üniversite eğitimini de Düzce'de tamamlayan Balcı, Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi adayı oldu. Tekerlekli sandalyesiyle ilçede kapı kapı gezen Balcı, seçmenlerden oy istiyor.

5 yıl önce de muhtar olmak için aday olduğunu söyleyen Balcı, "Az bir oyla kaybettim, nasip olmadı. Bu seçimlerde Yeniden Refah Partisinin yönetiminde yer almıştım. Encümen olmaya da niyetim vardı. Yönetim takdir gösterdi ve 2. sıradan belediye meclis üyesi adayı olarak listeye girdim" dedi.

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