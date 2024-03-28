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Nuray Başaran'dan CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili dikkat çeken iddia

Nuray Başaran'dan CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili dikkat çeken iddia

Gazeteci Nuray Başaran TGRT Haber'de CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Başaran CHP İBB'yle ilgili "İstanbul'daki bazı belediyelerden artık çanta içinde bir yerlere para taşındığını görüyoruz" dedi.

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TGRT Haber'deki Medya Kritik programının konuğu olan Gazeteci Nuray Başaran dikkat çeken iddialarda bulundu. CHP İBB'deki para sayma görüntüleriyle ilgili konuşan Başaran "İstanbul'daki bazı belediyelerden artık çanta içinde bir yerlere para taşındığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesine baktığımızda Canan Kaftancıoğlu'da rakamı bilmiyorum diyor. Makbuzlarında olup olmadığından haberim yok diyor. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay gecesine. Burada paranın TL'ye çevirildiğinde orada dolarlar ve eurolar da var ne kadar olduğuna dair değişik iddialar var. Bugün birkaç işadamı da söyledi. Delegelere 70 küsür daire verildiğini Hasan Şenyurt bugün açıkladı.

Şimdi ben diyorum ki o gün toplanan paranın 15 milyondan fazla olduğu iddia ediliyor. 2020 yılından itibaren ve o paraların bugün bazı belediye başkanları da ifadelerinde çantalar içinde para gönderdiklerini ifadelerinde söylüyorlar. Şimdi bir kere bütün büyükşehir belediyelerinden ya da İstanbul'daki bazı belediyelerden artık çanta içinde bir yerlere para taşındığını görüyoruz" dedi.

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