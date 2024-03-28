Maltepe'de tedbir alınmayan yol çöktü

Maltepe Gülensu Mahallesi'nde daha önce ilgililere bildirilmesine rağmen tedbir alınmayan yol çöktü. Mahalleli, yaşanan olaya ve yetkililere tepki gösterdi.

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Maltepe Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta saat 18.30 sularında iddiaya göre daha önceden belediyeye bildirilmesine rağmen tedbir alınamayan yol bir anda çöktü. İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Yetkililer olay yerine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Mahalleli ise daha önceden bildirilmesine ve bu alanda haber çalışması yapılmasına rağmen yolda tedbir alınmamasına tepki gösterdi.

Yolun çökmesi sonucu yolun aşağısında bulunan gecekondunun çatısında hasar meydana gelirken olay anında yolda ve yol kenarındaki evlerin içerisinde birinin olmaması olası bir faciayı önledi. Yol kenarındaki evlerin daha önce tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.

"2-3 senelik şikayetler olmasına rağmen vatandaşların şikayeti kale alınmamış"

Konuyla ilgili konuşan Gülensu Mahallesi muhtar adayı Gülten Dokuyan, "Ben olay olduktan sonra geldim ama daha önce bu yoldan geçtiğimizde burayı kapatmışlardı. Yaklaşık 2 aydır burası kapalı etrafı çevrilmiş ama yapılmış durumda değil. Bu yolun sorunu 2-3 senedir devam ediyor. İki üç senelik şikayetler olmasına rağmen ne yerel belediyeden bir çözüm üretilmiş ne buraya istimlak duvarı yapılmış, hiçbir şey yapılmamış, vatandaşların şikayetleri bile kale alınmamış aslında. Birkaç gün önce buraya yolda çatlaklar olduğu için asfaltlama yapmışlar. Bu asfaltlamayla beraber yol yeniden çökmüş. İyi ki çocuklar yokken bu olay gerçekleşmiş. Can kaybı olmadı, ama yolun altındaki gecekonduların çatısı zarar görmüş durumda. Muhtemelen dışarıdan da bir zarar görmüştür. Boşaltma kararı alınmış. Burada hem yerel belediyelerin vatandaşların şikayetlerine ne kadar duyarsız kaldığını hem de muhtarlıkların mahallenin sorunlarını çözmek adına duyarlı davranmadığını buradan görmüş oluyoruz" dedi.