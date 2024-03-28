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İstanbul'da silahlı saldırı! Seyir halinde otomobile saldırdılar, 2 kişi yaralandı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Seyir halinde otomobile saldırdılar, 2 kişi yaralandı!

İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

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Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda Çekmeköy istikametine seyreden 34 KH 5727 plakalı otomobile başka bir araçtaki kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 34 KH 5727 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik akışına kapatılan bulvarda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda mermi kovanı tespit etti.

Saldırıda bazı mermilerin yol kenarında park halinde bulunan araçlara isabet ettiği görüldü.

Emniyetin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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