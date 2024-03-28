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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Düşmanın adını koyun

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Düşmanın adını koyun

Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresine katılmama kararı alan Aziz Yıldırım, Ali Koç'a seslenerek, "Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Düşmanın adını koyun" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe'de üyeler ligden çekilme konusu başta olmak üzere birçok konunun görüşüleceği olağanüstü kongrede bir araya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongreye katılmama kararı aldığını açıkladı.

"Toplantının amacı nedir, belli değil"

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Aziz Yıldırım, "Ben hiçbir toplantıya gitmeyeceğim. Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i (Mosturoğlu) arıyorlar, ben dahil 8 isim veriyorlar. 'Bunları sen çağır' diyorlar. 2 Nisan da aynı şekilde. Toplantının amacı nedir, belli değil. Sonuç ne olacak, belirsiz" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Benim başkanlık dönemimde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözleriyle ilgili Aziz Yıldırım, "Benim merak ettiğim şu; Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim, adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Biz adını koyduk, FETÖ dedik. Devlet ile FETÖ'yü ayırdık. Bütün camia FETÖ'ye karşı mücadele ettik. Düşmanın adını koyun. Düşman belli değilken, 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur" açıklamasını yaptı.

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