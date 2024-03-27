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Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı

Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı

21 Aralık 2023 tarihinde Alanyaspor'la oynanan Süper Lig maçında sakatlık geçiren Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain, bireysel çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncunun bu anlarını sosyal medyadan paylaştı.

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Beşiktaş'a sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'den müjdeli haber geldi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, deneyimli oyuncunun, bireysel çalışmalara başladığı ifade edildi.

Alanyaspor'la oynanan maçın 46. dakikasında sakatlanan Oxlade-Chamberlain, son olarak 21 Aralık'ta forma giydi.

Ameliyat olmuştu

Beşiktaş, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada, sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen Alex Oxlade-Chamberlain'ın ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maçta süre aldı. İngiliz oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 1 asist kaydetti.

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