BIST 8.833
DOLAR 32,27
EURO 35,11
ALTIN 2.276,32
HABER /  POLİTİKA

Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı istifaya davet etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı istifaya davet etti

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunduğu iddialarını yalanlayarak,"Ben değil Mansur Yavaş istifa etmeli. İddiasını ispat etmediği için söylediği yalanları, çamurları, iftiraları, ispat etmediği için bana değil gidin Yavaş'a sorun. Zerre onuru varsa onun istifa etmesi lazım." dedi.

Abone ol

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, Mansur Yavaş'ın kendisi hakkındaki "Kızları devlet memuru olurken KPSS'ye girdiler mi, ne kadar puan aldılar?" açıklamasına ilişkin, "O, Londra'daki kızına kurduğu şirket ile ortaklarını açıklasın" ifadesini kullandı.

Kendisine yönelik öne sürülen "Antalya'da 600 dairesi var" iddiasının ardından "Tapularını göstersinler istifa edeyim." dediğini hatırlatılan Altınok, şöyle devam etti:

"Hani Turgut Altınok adına 600 tapu vardı. Niye tapuyu çıkaramadın? Yalan söylüyorlar. Siz de yalanın üzerine bize soru soruyorsunuz. Ben değil Mansur Yavaş istifa etmeli. İddiasını ispat etmediği için söylediği yalanları, çamurları, iftiraları ispat etmediği için bana değil gidin Yavaş'a sorun. Zerre onuru varsa onun istifa etmesi lazım. Eseri yok, projesi yok, hizmeti yok. Ankara'yı anlatacak bir şeyi yok. Neyini anlatacak? Altınok'un geçmişi belli. Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı azalmış.

Kendisi Londra'dan daire almış. Kızına şirket kurmuş. Şu an oturduğu evi 25 milyon. Hangi belediye başkanı maaşıyla alıyor? 25 yıl belediye başkanlığı yapsa hiç aldığı parayı harcamasa yine alamaz. Bana niye soruyorsunuz? Gidin ona sorun."

 "Özür dilemesi lazım"

Altınok, söz konusu dairelere ilişkin bazı belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"Turgut Altınok diye var mıydı bir belge? Gördünüz mü? Mal varlığını ben veriyorum. Turgut Altınok adına yine söylüyorum. Muhatap kim? Turgut Altınok. Belediye başkanı kim? Turgut Altınok. Dolayısıyla Turgut Altınok adına varsa dedim tapu bulun, getirin Antalya'dan 600 daire istifa etmeyen namert ve şerefsizdir. Ama bunu iddia edenler de 'istifa etmezse onlar da namert ve şerefsizdir.' dedim. Yine sözümdeyim. Hem yalan söylüyorlar hem ispatlayamıyorlar hem attıkları çamurların, yalanların içinde boğuluyorlar. Turgut Altınok adına bir tapu yok Antalya'da. Onların istifa etmesi lazım, özür dilemesi lazım. Zerre gazeteciyse, zerre televizyoncuysa, zerre ahlakları, edepleri varsa 'yalan söyledik, sana çamur attık, iftira attık, seçim arası' diyerek 'özür diliyoruz' demeleri lazım."

ÖNCEKİ HABERLER
Köprüde intihara kalkışan kız çocuğunu Yunus polisleri ikna etti
Köprüde intihara kalkışan kız çocuğunu Yunus polisleri ikna etti
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Beşikçioğlu'ndan Demirel'e: Tam da kendilerine yakışan bir mesaj
Beşikçioğlu'ndan Demirel'e: Tam da kendilerine yakışan bir mesaj
Muharrem İnce CHP lideri Özgür Özel'i uyardı: Dikkat et...
Muharrem İnce CHP lideri Özgür Özel'i uyardı: Dikkat et...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Belçika açıklaması!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Belçika açıklaması!
Durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı: 3 kişi tutuklandı
Durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı: 3 kişi tutuklandı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den dünyaya çağrı: Bu katliamı durdurun!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den dünyaya çağrı: Bu katliamı durdurun!
Pedallar "yeşil gelecek" için dönüyor! 81 ile yaygınlaştırılacak
Pedallar "yeşil gelecek" için dönüyor! 81 ile yaygınlaştırılacak
Meral Akşener Eskişehir’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi
Meral Akşener Eskişehir’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi
Adıyaman Üniversitesi TSE kalite yönetim sistemi belgesi aldı
Adıyaman Üniversitesi TSE kalite yönetim sistemi belgesi aldı
Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 7 zanlı gözaltına alındı!
Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 7 zanlı gözaltına alındı!
Önce kasadaki paraları çaldı, sonra dükkan ortasına tuvaletini yaptı!
Önce kasadaki paraları çaldı, sonra dükkan ortasına tuvaletini yaptı!