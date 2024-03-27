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Beşikçioğlu'ndan Demirel'e: Tam da kendilerine yakışan bir mesaj

Beşikçioğlu'ndan Demirel'e: Tam da kendilerine yakışan bir mesaj

Yerel seçimlere 3 gün kala gözler yarışın kıran kırana geçeceği belediyelere çevrildi. Ankara Etimesgut CHP adayı Beşikçioğlu, Cumhur İttifakı adayı Demirel'in seçmene attığı mesaja yönelik sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Beşikçioğlu, "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" sözleriyle eleştirdi.

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Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere odaklandı. Siyasi parti ve belediye başkan adayları son çalışmalarına da hızla devam ediyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde CHP, sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstererek dikkatleri çekti.

Rakibi Cumhur İttifakı Etimesgut Adayı Enver Demirel, seçmene Beşikçioğlu hakkında ifadelerini içerdiği bir mesaj atması ise tepki çekti.

Demirel'in mesajında "Etimesgut'ta bir gün yaşamayan, şehrimizle hiç bir bağı olmayanların bir oyuncu olduğunu ve Etimesgut'a somut hiçbir projesi olmadığını unutmayalım" sözleri yer aldı.

CHP adayı Beşikçioğlu ise sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Tam da kendilerine yakışan bir mesaj" Demirel'i eleştirdi.

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