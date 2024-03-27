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Bodrum turizm sezonuna hazırlanıyor

Bodrum turizm sezonuna hazırlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un en önemli sorunlarından kanalizasyon, atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve istasyonları, içme suyu hatları gibi birçok farklı proje tamamlanarak Bodrum halkının hizmetine sunuldu.

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Yapılan altyapı çalışmalarında Yarımadanın farklı noktalarında kazı çalışmaları yapılmış ve yollarda bozulmalar meydana gelişti. Bu nedenle bozulan yollarda Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi asfaltlama çalışmaları başlattı. Başlayan bu çalışmalar kapsamında birçok mahallede sıcak asfalt projeleri hayata geçirilerek hizmete sunuldu.
Bodrum’un birçok noktasında sıcak asfalt çalışması yapıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Torba-Gündoğan bölünmüş yoldan Torba istikametine doğru 6 kilometre sıcak asfalt çalışması hizmete sunuldu. Gündoğan Mahallesi’nde ise İnönü Caddesi bölünmüş yolda 1,1 kilometre, Kızılburun Caddesinde 1,30 kilometre olmak üzere toplam 2,40 kilometre, Eski Bodrum Yolu Kavşağı ile Yavuz Caddesi arasında 1,90 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı. Yine bölgede Çiftlik Mahallesi Yalıçiftlik Caddesi güzergâhı üzerinde 3,90 kilometre sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

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