Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Hayrat ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan üç işçinin arama kurtarma çalışmaları esnasında cansız bedenlerine ulaşıldı.Abone ol
Trabzon'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlatmıştı.