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Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Hayrat ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan üç işçinin arama kurtarma çalışmaları esnasında cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Trabzon'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçük altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlatmıştı.

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