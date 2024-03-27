Yolcu otobüsü refüje çarptı: 9 kişi yaralandı!

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.Abone ol
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden A.I. idaresindeki 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü, Doğanlı mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otobüsü kaldırma işlemlerinin sürdüğü otoyolun Ankara-İstanbul istikametindeki ulaşım kontrollü sağlanıyor.