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Karabük'te zenci fuhuş çeteleri var HIV patladı iddiası iki yerden açıklama geldi

Karabük'te zenci fuhuş çeteleri var HIV patladı iddiası iki yerden açıklama geldi

Karabük Üniversitesi, ırkçı komploya sahne oldu. Sosyal medyada belirsiz hesaplardan Karabük Üniversitesi'nde okuyan Afrikalı göçmenlerle ilişkiye girenlerin HIV, HPV ve AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalık yaydıkları iddiası ortaya atıldı. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ise iddiaları yalanlamıştı. Konuya dair bir açıklama da Karabük Üniversitesi'nden geldi.

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Instagram'daki 'Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası' isimli hesapta siyah öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kadın öğrencilerin 'itirafları' sosyal medyada infial yaratmıştı. 

Kimi HPV kimi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlatmıştı.

İddialara yalanlama

Karabük Üniversitesi'ndeki öğrencilerin, Afrika ülkelerinden gelip Karabük'te üniversite eğitimi gören öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV belirtileriyle hastaneye başvurduğu iddialarıyla ilgili Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama gelmişti.

Müdürlük, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirtmişti.

Karabük Üniversitesi

Büyük yankı uyandıran bu iddialar sonrası Karabük Üniversitesi'nden açıklama geldi. 

Üniversitenin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medya başta olmak üzere, çeşitli medya araçlarında birçok Üniversite ile birlikte Üniversitemize de ilişkin gerçek dışı paylaşımlar konusunda, Aziz Milletimizi doğru bilgilendirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

23.03.2024 tarihli Karabük İl Sağlık Müdürlüğü kamuoyu duyurusunda belirtildiği üzere, iddia edildiği gibi şehrimizdeki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış yaşanmamaktadır. Ayrıca asayiş açısından da Karabük ili son derece güvenli bir şehirdir. Öğrencilerimiz Karabük'te eğitim-öğretimlerine huzurlu bir şekilde devam etmektedir.

Son günlerde ortaya atılan iddialanın gerçekle ilgisi olmayıp tamamen asılsız ve uydurmadır. Söz konusu paylaşımların içeriklerinin, Üniversitemiz öğrencileri ve Karabüklü vatandaşlarımızı rencide edici duruma ulaşması kabul edilemez bir durumdur.

Karabük Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne akademik çalışmalar başta olmak üzere araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararası çalışmaları ile dünyadaki üniversiteler arasında saygın bir konuma yükselmiştir. Öğrencilerimiz de akademik gelişimleri ve girdikleri pek çok yarışmada elde ettikleri başarıları ile Türkiye ve Dünya çapında öne çıkmaktadır."

Türkiye'nin gönüllü elçileri

"Karabük Üniversitesi, Türkiye Yükseköğretiminin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ederek uluslararası bir Üniversite olma başarısı göstermiştir. Bu kapsamda Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Türk Devletleri'ne, ortadoğudan uzakdoğuya dünyanın her tarafından 104 ülkeden en başarılı öğrenciler seçilerek Üniversitemizde okumaları sağlanmaktadır. Bu öğrencilerimiz Türkçe öğrenmekte, Türk kültürünü öğrenmekte, Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönmektedir.

Karabük Üniversitesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Milletimize, Devletimize, İnsanlığa faydalı hizmetler üretmeye, Ülkemizi bilimde öncü kılacak çalışmalar yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Üniversitemiz, öğrencilerimiz, Üniversite personelimiz ve huzur kenti Karabük ile ilgili yapılan paylaşımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, bilgi ve belgeye dayanmayan iddialara itibar edilmemesi, ayrıca bu asılsız paylaşımları yapan failler hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma suçu' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçları' gibi adli suçlar kapsamında gerekli cezai ve idari yaptırım süreçleri başlatılmış olup bu süreçlerin takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun takdirlerine saygı lle duyurulur."

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