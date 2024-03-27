İsrailli vekilden skandal sözler!"Ramazan Gazze halkını öldürmek için en iyi zaman"

Aylardır İsrail'in zulmüne ve ağır bombardımana maruz kalan Gazze Şeridi'nde Ramazan'da bombalar susmadı. Bölgede bilanço her geçen gün daha da ağırlaşırken İsrailli bir vekilden ise skandal bir yorum geldi. İsrail'in aşırı sağcı milletvekili katıldığı bir yayında 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze için "Ramazan ayı öldürmek için en iyi zaman" yorumunu yaptı!

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Almog Cohen, İsrail'in Channel 14 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin Gazze'ye sürdürdüğü saldırılar hakkında konuştu. Açıklamalarında kan donduran kayıtlara geçti.

İsrail Parlamentosu Knesset Üyesi aşırı sağcı Cohen, katıldığı televizyon programında skandal bir açıklamaya imza atarak Ramazan ayının Gazze halkını 'öldürmek için en iyi zaman' olduğunu, çünkü Gazzelilerin 'zayıf ve yorgun olduğunu' söyledi. İsrail televizyonu Channel 14 konuşan Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Refah'ı işgal edip Filistinlileri katletme çağrısı yaptı.

Ramazan ayı olduğu için İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmamasına 'anlam veremediğini' söyleyen aşırı sağcı siyasetçi şöyle konuştu:

"Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Yorgun ve zayıflar. Onlara acımıyorum, kardeşlerime (İsrailli esirlere) acıyorum. Başbakan'a (Netanyahu) Refah'a karadan girmesi ve onları öldürmesi çağrısı yapıyorum."

Filistinlilerin sığındığı Refah'a muhtemel kara saldırısı hakkında ABD yönetiminin tutumunun sorulması üzerine, "Refah'a kara saldırısı hakkında kararın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ait olduğu" savunmasını yaptı.

Cohen'in sözleri, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı ve olası bir İsrail operasyonunu önlemek adına uluslararası baskının sürdüğü dönemde geldi. Refah'a kara saldırısının gerekli olduğunu öne sürdü, "Refah'a karadan girilmeli mi? Onların kemiklerini kırmak için oruç tutarken, yorgunken, zayıfken (Refah'a kara saldırısı) olmalı mı evet" dedi. İsrail, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 32 binden fazla Filistinliyi öldürdü.